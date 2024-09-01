صراخ وبكاء ونحيب.. تشييع جثامين أسرى إسرائيليين عثرت عليهم قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

في مشهد حضر فيه الحزن والبكاء، شيّعت في مدينة تل أبيب، الأحد، جثامين أسرى إسرائيليين قُتلوا في غزة بعد احتجازهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعثر عليهم فجر الأحد.

وأثار إعلان الجيش الإسرائيلي انتشال جثامين 6 أسرى فجر الأحد، غضبًا شعبيًا واسعًا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي مدينة بتاح تكفا شرقي تل أبيب، شهدت مراسم تشييع “عدين يروشلمي” مشاهد من البكاء والحزن، حيث انهارت والدتها باكية أمام الحاضرين، بينما ألقت شقيقاتها كلمات مؤثرة عبّرن فيها عن حزنهن العميق لفقدان أختهن.

وفي مدينة رعنانا شمالي تل أبيب، شيع الإسرائيليون جثمان “ألموغ ساروسي”، أحد الحاضرين لحفلة نوفا.

كما أقيم مجلس عزاء على جثمان الأسير “هيرش جولدبرغ” الذي أعلن الجيش انتشال جثمانه، فجر اليوم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى والدي الرهينة الأمريكي الإسرائيلي هيرش جولدبرغ بولين، لتقديم التعازي بعد إعلان مقتله في غزة.

كما قام إسرائيليون في تل أبيب بإضاءة الشموع حدادًا على مقتل 6 أسرى في غزة.

ووسط إعلانات متتالية لإضراب شامل يوم الاثنين تشارك فيه النقابات العمالية، أعلن رئيس نقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت) رونين بار ديفيد، مساء الأحد، إضرابًا عامًا عن العمل في المرافق العمالية والاقتصادية كافة، وذلك للضغط على نتنياهو لإبرام اتفاق مع حركة “حماس” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت دمارًا واسعًا في قطاع غزة وأكثر من 40 ألف شهيد.

وتتزايد الضغوط على حكومة نتنياهو لإيجاد حل ينهي الصراع القائم، خصوصًا مع تصاعد الدعوات للإضراب والاحتجاجات الشعبية التي تُظهر مدى تأثير الحرب في المجتمع الإسرائيلي.