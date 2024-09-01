غانتس: حان وقت الخروج للشوارع من أجل إنقاذ إسرائيل (فيديو)

قال الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس “بناء على محبتي للدولة والمجتمع الإسرائيلي وخشيتي الحقيقية على مستقبلنا سأحضر الليلة الاحتجاج في تل أبيب وأدعوكم للانضمام حاملين رايات إسرائيل، وفقًا للقانون، مع إدراككم لأن الوقت قد آن للخروج إلى الشوارع”.

وأضاف في تسجيل مصور: “إن الألم الذي نشعر به جميعًا ليس خطة عمل. أما الصرخة النابعة من القلب والعمل الذي يتلوها، فهو كذلك. دعونا نُسمع أصواتنا ونتضامن مع عائلات المختطفين وندعو إلى الوحدة والالتزام الحقيقي تجاه مقاتلينا ومختطفينا وأطفالنا ومستقبل الدولة”.

ودعا غانتس إلى الخروج والتظاهر الليلة في أرجاء إسرائيل كافة.

وأكد غانتس في تغريدات على حسابه بمنصة “إكس” أن “الوقت قد حان للخروج للشوارع من أجل إنقاذ إسرائيل والتضامن مع أسر المختطفين”، وأن “قتل محتجزينا يجلب لنا يومًا آخر صعبًا ومؤلمًا”.

جاء ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن استعادة جثث 6 محتجزين كان يعتقد أنهم أحياء، عُثر عليهم في أحد أنفاق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي منشور عبر “إكس”، قال غانتس إن “نتنياهو متردد وخائف ويبحث عن المماطلة لأسباب سياسية، مما يكلف أرواحًا”.

وقال غانتس “إنه صباح مؤلم لجميع شعب إسرائيل، ولكن بشكل خاص لست عائلات، اتصلت بفرحان القاضي الذي تم إطلاق سراحه على الفور. لقد أتيت إلى المستشفى. اتصل الآن بالعائلات الست المخطوفة واستمع إليهم، وهذا أقل ما يستحقونه”.

ראש הממשלה,

זה בוקר כואב לכל עם ישראל, אבל במיוחד לשש משפחות.

לפרחאן אל-קאדי ששוחרר התקשרת מיד, לנעה ארגמני הגעת לבית החולים. צלצל עכשיו לשש משפחות החטופים והקשב להן.

זה המעט שמגיע להן.

אל תמתין אפילו דקה. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) September 1, 2024

وفي منشور آخر قال غانتس: “أود مع شعب إسرائيل بأكمله أن أعانق العائلات التي تلقت الأخبار الأكثر صعوبة على الإطلاق وأن أعزز جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن في عملها المستمر”.

وأضاف: “لسوء الحظ، على عكس مقاتلينا الذين يخاطرون بحياتهم في القتال وجهود الإنقاذ، هناك من لم يفعلوا كل شيء لمنع هذا الموت، هناك رئيس الوزراء نتنياهو يتردد ويخاف ويلعب على الوقت لاعتبارات سياسية بدلًا من التصرف”.

רצח חטופינו מביא אותנו לעוד בוקר קשה וכואב, ויחד עם כל עם ישראל אני מבקש לחבק את המשפחות שקיבלו את הבשורה הקשה מכל ולחזק את צה״ל וכוחות הביטחון בהמשך עשייתם. מולנו רוצחים מתועבים, בראשם סינוואר, ודינם אחד – מוות. הם שהביאו למותם של חטופינו. אך לצערי, שלא כמו לוחמינו שמחרפים את… pic.twitter.com/CzZu8Q6zSi — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) September 1, 2024

وأكد غانتس أنه “يجب على رئيس الوزراء أن يحمي المختطفين ومواطني إسرائيل، وليس ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون. يموت المختطفون، وينزح أطفال الشمال، وينهار المجتمع الإسرائيلي. لقد حان الوقت لاستبدال حكومة الفشل التام”.