مثل “دويّ النحل”.. آلاف الطلاب الأزهريين يتلون القرآن كاملًا بجلسة واحدة (فيديو)

أعلن الأزهر الشريف، أمس السبت، مشاركة أكثر من 6 آلاف طالب أزهري فيما أطلق عليه قطاع المعاهد اسم “يوم السرد القرآني” لتسميع القرآن الكريم كاملًا في جلسة واحدة للمرة الأولى في مصر، وذلك بمكاتب التحفيظ على مستوى البلاد.

وبث ناشطون وصحف محلية، مقاطع فيديو توثق حرص أعداد كبيرة من الطلاب على المشاركة في المبادرة، وتعالت أصواتهم كـ”دويّ النحل” وسط إشادة رواد المنصات ببث روح التنافس بين الطلاب الحافظين لكتاب الله، وتدريب مكاتب التحفيظ على استراتيجيات تحفيظ مختلفة.

وذكر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك أن (6251) طالبًا شاركوا في تلاوة وتسميع القرآن الكريم على شيوخهم في جلسة واحدة.

وبعث وكيل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، محمد الضويني، بتحية لحفظة القرآن الكريم من الطلاب والطالبات الذين شاركوا في فعاليات “السرد القرآني” التي تقام للمرة الأولى، قائلًا: “أنتم أهل ‏لهذا التشريف والتكريم بحفظكم كتاب الله وإتقانه، والإبحار في كنوزه ونفائسه”.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه الرسمي بفيسبوك “أعرب عن تقديري أيضا ‏لأولياء أموركم وشيوخكم ومعلميكم والقائمين على إخراج هذا الحدث من قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، ومكاتب تحفيظ القرآن التابعة للأزهر؛ لما بذلوه من جهدٍ في سبيل تشريفكم بحفظ كتاب الله”.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أيمن عبد الغني، في مقطع فيديو إن مهارة حفظ القرآن يتدرب عليها الطلاب طوال العام، معتبرًا أن نجاح مبادرة الأزهر بجميع المحافظات يشير إلى أن مصر هي بلد القرآن، وفق تعبيره.