يحتمل أنها لأسراه.. جيش الاحتلال يعلن عثوره على جثث في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن العثور على جثث في قطاع غزة يعتقد أنها لأسراه، دون تقديم تفاصيل إضافية حول عددها أو هوية أصحابها.

وأكد الجيش في بيان صحفي: “عثرت القوات على عدة جثث خلال العمليات القتالية في غزة”. وأضاف البيان: “لا تزال القوات تعمل في المنطقة وتقوم بعملية انتشال الجثث وفحص هويتها”، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق عدة ساعات.

ولم يكشف بيان الجيش عن الموقع الدقيق لاكتشاف الجثث، ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس على هذا التطور. إلا أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأن الجيش عثر على 6 جثث لأسرى إسرائيليين في غزة.

ويتزامن هذا التطور مع تصاعد الانتقادات في إسرائيل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تتهمه المعارضة وعائلات الأسرى بالتخلي عنهم وتركهم لمصيرهم في القطاع، من خلال فرض شروط تعجيزية تحول دون إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي مساء السبت، شهدت عدة مدن إسرائيلية مظاهرات حاشدة تطالب بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقام المتظاهرون بإغلاق عدة طرق في تل أبيب وحيفا ورحوبوت، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

مع كل إعلان إسرائيلي عن انتشال جثث أسرى من غزة، تتجدد الاحتجاجات والانتقادات ضد نتنياهو، مطالبة برحيل حكومته وإجراء انتخابات عامة مبكرة.