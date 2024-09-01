يديعوت أحرونوت تكشف مفاجأة بشأن الأسرى الذين عُثر على جثثهم في غزة

نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مصدر مسؤول قوله، إن ثلاثة من الأسرى الستة الذين تم استعادة جثثهم من غزة، كانوا ضمن القائمة التي وافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إعادتها.

وأضاف المصدر “لقد ظهروا في القوائم التي تم تسليمها في بداية شهر يوليو/تموز. وكان من الممكن إعادتهم أحياء”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحسب الصفقة المقترحة لإطلاق سراح الأسرى التي تم مناقشتها مؤخرًا، “كان من المفترض إطلاق سراح هيرش غولدبرغ بولين بسبب وجود إصابة في يده، وعيدن يروشالمي، وكرمل غات، لأنهما امرأتان، في المرحلة الأولى من الصفقة”.

גורם ישראלי: הרש, כרמל ועדן היו ברשימה שחמאס הסכים לה – ואפשר היה לאשר ב-2 ביוליhttps://t.co/hovZQW4TOE pic.twitter.com/9G3K65uAkO — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 1, 2024

كانوا في نفق

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد، أنه حدد هويات الأسرى الستة الذين عثر على جثثهم أمس في نفق تحت الأرض برفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش إن الجثث أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميًا، وتابع في بيان “الجيش وجهاز الأمن الداخلي عثرا وأعادا جثث الرهائن: كرمل غات، عيدن يروشالمي، هيرش غولدبرغ بولين، ألكسندر لوبانوف، ألموغ ساروسي، وأوري دانينو، من نفق في منطقة رفح”.

من جانبه، أكد منتدى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة “لولا التأخير والتخريب والأعذار لكان من المرجح أن يظل أولئك الذين علمنا بوفاتهم هذا الصباح على قيد الحياة” داعيًا إلى إعادة الأسرى.

وقالت هيئة عائلات الأسرى “نتنياهو تخلى عن المختطفين! هذه حقيقة الآن. ابتداء من الغد ستهتز البلاد. نحن ندعو الجمهور إلى الاستعداد، إننا سنوقف الدولة”.