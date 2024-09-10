إعادة فتح معبر اللنبي بين الأردن وإسرائيل بعد إغلاقه يومين (فيديو)

أُعيد، صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر اللنبي/الكرامة، على الحدود بين الأردن وإسرائيل، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، ويشهد المعبر حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن معبر الكرامة أُعيد فتحه أمام المسافرين بالاتجاهين، ونقلت عن مصادر قولها، إن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين.

“مغلق أمام دخول الشاحنات”

وأشارت “وفا” إلى أن المعبر سيكون متاحًا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقًا أمام دخول الشاحنات التجارية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، مساء أمس عن إعادة فتح جسر الملك حسين “غدًا” أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحًا، وإغلاقه أمام حركة الشحن.

ونقلت عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قوله إنّه “سيفتح جسر الملك حسين يوم الغد الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحًا مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن”.

مقتل 3 إسرائيليين

وقُتل 3 إسرائيليين جراء إطلاق نار وقع يوم الأحد، عند معبراللنبي/الكرامة الرابط بين إسرائيل والأردن.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية مقتل 3 أشخاص أصيبوا بعدما أطلق سائق شاحنة أردني النار على العاملين عند نقطة التفتيش أثناء إجراء الفحص الروتيني قبل دخوله إلى الجانب الإسرائيلي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه مقتل منفذ العملية، مشيرًا إلى أنه “قدم من الأردن على متن شاحنة وقام بإطلاق النار على القوات التي تحرس المعبر”.

ووقع الهجوم في منطقة التفتيش الخاصة بالبضائع، حيث يمر العديد من الشحنات من الأردن إلى إسرائيل.

وأصدرت وزارة الداخلية الأردنية بيانًا قالت فيه إن “الجهات الرسمية تحقق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين”.

وأكد مصدر أمني أردني للجزيرة “إغلاق جسر الملك حسين في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر”.