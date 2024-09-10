“الحوثي” تعلن إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار فوق صعدة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة أمريكية دون طيار من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال “عدائية” في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن.

وكشف المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن أن الجماعة أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة من طراز إم.كيو-9 في محافظة صعدة.

“أعمال تجسسية وقتالية”

وقال سريع “نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 ، أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة”.

وأضاف أن “هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة، والتاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لمعركة طوفان الأقصى”.

وحتى الساعة 7:25 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر تعليق من قبل واشنطن بهذا الخصوص.

🔴عاجل🔴

القوات المسلحة اليمنية:

نؤكد استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة pic.twitter.com/Sieo3Qmuja — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) September 10, 2024

هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن

ويوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط “مسيّرة أمريكية من نوع -MQ9 – أثناء قيامها بأعمال عدائية بأجواء محافظة مأرب وسط اليمن، دون صدور تعليق من واشنطن.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقولون إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

عاجل | وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن: استشهاد وإصابة عدد من طالبات مدرسة إثر غارة أمريكية بريطانية على مديرية التعزية بمحافظة تعز pic.twitter.com/9NtiIbEGyD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2024

تحالف أمريكي غربي

من جانبها، شكلت الولايات المتحدة تحالفًا وأرسلت طائرات لقصف ما وصفته بأنه مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن وتشن عليها غارات مستمرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الثلاثاء “تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة دعم وطائرة مسيّرة لجماعة الحوثي اليمنية”.

Sept 9 U.S. Central Command Update In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi missile systems and one support vehicle in Houthi-controlled areas of Yemen. Additionally, USCENTCOM forces successfully destroyed… pic.twitter.com/hYFPPzN3R0 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 10, 2024

وقالت “خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منظومتين صاروخيتين تابعتين لجماعة الحوثي، ومركبة دعم في مناطق سيطرتها (لم يذكرها).

وأضافت سنتكوم، في بيان على منصة إكس “كما تم تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة البحر الأحمر” وقالت إن “هذه الأنظمة كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.