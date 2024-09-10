الأخبار|اليمن

“الحوثي” تعلن إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار فوق صعدة

مقاتلون يقفون قرب حطام طائرة بدون طيار أمريكية من طرازQ-9 Reaper- أغسطس (رويترز)
10/9/2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة أمريكية دون طيار من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال “عدائية” في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن.

وكشف المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن أن الجماعة أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة من طراز إم.كيو-9 في محافظة صعدة.

طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تستعد لمهمة حماية فوق الحدود مع المكسيك (الفرنسية)

“أعمال تجسسية وقتالية”

وقال سريع “نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 ، أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة”.

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وأضاف أن “هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة، والتاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لمعركة طوفان الأقصى”.

وحتى الساعة 7:25 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر تعليق من قبل واشنطن بهذا الخصوص.

هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن

ويوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط “مسيّرة أمريكية من نوع -MQ9 – أثناء قيامها بأعمال عدائية بأجواء محافظة مأرب وسط اليمن، دون صدور تعليق من واشنطن.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقولون إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

تحالف أمريكي غربي

من جانبها، شكلت الولايات المتحدة تحالفًا وأرسلت طائرات لقصف ما وصفته بأنه مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن وتشن عليها غارات مستمرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الثلاثاء “تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة دعم وطائرة مسيّرة لجماعة الحوثي اليمنية”.

وقالت “خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منظومتين صاروخيتين تابعتين لجماعة الحوثي، ومركبة دعم في مناطق سيطرتها (لم يذكرها).

وأضافت سنتكوم، في بيان على منصة إكس “كما تم تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة البحر الأحمر” وقالت إن “هذه الأنظمة كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

المصدر : وكالات

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