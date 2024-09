“الحوثي” تعلن إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار فوق صعدة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة أمريكية دون طيار من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال “عدائية” في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن.

وكشف المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن أن الجماعة أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة من طراز إم.كيو-9 في محافظة صعدة.

وقال سريع “نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 ، أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة”.

وأضاف أن “هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة، والتاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لمعركة طوفان الأقصى”.

وحتى الساعة 7:25 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر تعليق من قبل واشنطن بهذا الخصوص.

ويوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط “مسيّرة أمريكية من نوع -MQ9 – أثناء قيامها بأعمال عدائية بأجواء محافظة مأرب وسط اليمن، دون صدور تعليق من واشنطن.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقولون إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

من جانبها، شكلت الولايات المتحدة تحالفًا وأرسلت طائرات لقصف ما وصفته بأنه مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن وتشن عليها غارات مستمرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الثلاثاء “تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة دعم وطائرة مسيّرة لجماعة الحوثي اليمنية”.

Sept 9 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi missile systems and one support vehicle in Houthi-controlled areas of Yemen.

Additionally, USCENTCOM forces successfully destroyed… pic.twitter.com/hYFPPzN3R0

— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 10, 2024