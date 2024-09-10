السودان.. التيار الإسلامي العريض ينتخب علي كرتي رئيسا له والدعم السريع يعلق

أعلن التيار الإسلامي العريض في السودان انتخاب الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، رئيسًا للتيار في دورته الثامنة.

وقال التيار الإسلامي في بيان، الثلاثاء، إن “كرتي قبِل التكليف وتعهد بتنفيذ برنامج طموح يسهم في نقلة للتيار”.

وأضاف التيار أن مجلسه الرئاسي ناقش في اجتماع مجريات الأوضاع بالبلاد، وتداعيات الحرب التي شنتها ما وصفها بـ”مليشيا الدعم السريع المتمردة” وداعميها من القوى السياسية الداخلية، و”الدول المتآمرة على السودان وشعبه”، حسب البيان.

من جانبه، قال مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، إن انتخاب علي كرتي رئيسًا للتيار الإسلامي العريض “سيؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء وإطالة أمد الحرب في السودان”.

وأضاف طبيق، في تغريدة على منصة إكس، أن “انتخاب كرتي محاولة يائسة لجمع شتات الحركة الإسلامية”، مشيرًا إلى أن “تيار علي كرتي داخل الحركة الإسلامية أشعل حرب 15 إبريل/نيسان، ويتحكم في قيادة الجيش من منظور قبلي وجغرافي لا يمت لمنهج وفكر الحركة الإسلامية بأي صلة” على حد وصفه.

من هو علي كرتي؟

وشغل كرتي منصب وزير الخارجية السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير بين عامي 2010 و2015.

وبعد سقوط نظام البشير في السودان، أمرت النيابة العامة السودانية بالقبض على كرتي، لدوره في انقلاب عام 1989 الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة، وقالت النيابة في بيان حينها إنه سيتم تجميد أصوله.

وفي إبريل 2022، أعلنت 10 تنظيمات وتيارات إسلامية في السودان الاتحاد تحت مسمى “التيار الإسلامي العريض” ضم كيانات إسلامية، من ضمنها سلفية، وحددت مجموعة أهداف قالت إنها تسعى لتحقيقها، من بينها صيانة السيادة الوطنية وتنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة وإصلاح الشأن السياسي.