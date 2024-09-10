بريطانيا توقف منح التأشيرات الإلكترونية للأردنيين

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السفارة البريطانية في عمّان أبلغتها رسميًّا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية، بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت عن هذا النظام في مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًّا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

وترفع التأشيرة الإلكترونية كل القيود أمام حمَلة الجواز الأردني الراغبين في السفر إلى بريطانيا، من خلال طلب التأشيرة إلكترونيًّا، واستلامها في اليوم نفسه ببعض الأحيان، وبما لا يزيد على 3 أيام عمل.

“سوء استخدام التسهيلات”

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية قد عزت قرارها -في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجَّهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني- إلى استمرار التجاوزات، وما سمّته في الرسالة “سوء استخدام” هذه التسهيلات من قِبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.

وأوضح القضاة أن الوزارة أجرت حوارًا مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة الأردن في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض الأردنيين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني.

وأكد القضاة أن القرار البريطاني قابل للتعديل في المستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبيّنًا أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.