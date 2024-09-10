جيش الاحتلال يبث فيديو لنفق عثر فيه على جثث أسراه الستة في غزة (شاهد)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأسرى الستة الذين عثر على جثثهم مطلع سبتمبر/أيلول الجاري في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قُتلوا قبلها بيومين بأيدي مسلحين اثنين على الأقل من حركة حماس، على حد زعمه.

وعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري مقطع فيديو، قال إنه للنفق الذي أعلن الجيش انتشال جثث 6 من الأسرى منه في غزة.

وبلغ عمق النفق، حسب الفيديو، 20 مترًا تحت الأرض، مؤديًا إلى ممر يبلغ طوله 120 مترًا، حيث عثر بداخله على أداوت تُركت مع الأسرى، الذين ظلوا محتجزين فيه لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. ومن بين تلك الأدوات، أغذية جافة ومراتب كان الأسرى ينامون عليها، إضافة إلى زجاجات للتبول.

وقال هغاري في مؤتمر صحفي إن الجيش يفحص كل المتعلقات التي عثر عليها في النفق الذي انتشل منه جثث “المختطفين”، وأضاف “سنواصل قتالنا ضد حماس وسنقضي على المخربين في كل مكان”.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأسرى الستة قُتلوا في قصف إسرائيلي، وحمّلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياة بقية الأسرى، في ظل حربه المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الأيام الأخيرة، بثت حماس أكثر من مقطع فيديو، تم تسجيله للأسرى الستة قبل مقتلهم، ينددون فيه باستمرار القصف الإسرائيلي المكثف، ويحذرون من احتمال مقتلهم، ويطالبون بإبرام صفقة لتبادل أسرى على الفور.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدّر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.