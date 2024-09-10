شاهد: خليل الحية يهاتف والد الأردني ماهر الجازي مُنفذ عملية معبر الكرامة

تلقى والد الشهيد ماهر الجازي -مُنفذ عملية معبر الكرامة- مكالمة هاتفية من خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقدّمًا له خلالها التعازي والتهاني في الوقت نفسه باستشهاد ولده.

وقال الحية لوالد الشهيد “أقدّم لكم التعازي والتهاني باستشهاد بطل طوفان الأقصى الذي ناب عن الأمة وعن الشعب الأردني وعن الشعب الفلسطيني المظلوم، وكان أيقونة من أيقونات هذا الجهاد”.

وأضاف “عائلة الجازي وقبيلة الحويطات أبت في كل مرحلة من مراحل التاريخ إلا أن تسجل علامة مضيئة لها، وأبى المجاهد ماهر إلا أن يثبت بدمه أنه جزء من هذه الأمة، وأنه نصير للمستضعفين ونصير للقدس والأقصى، ليقول للعالم وللاحتلال الظالم: هذه فلسطين والأمة تفديها بدم أبنائها”.

“معكم حتى النصر”

من جانبه، رد والد الشهيد على الحية قائلًا “نحن معكم حتى النصر بإذن الله، وكلنا فداء لغزة ولفلسطين وللقدس”.

وكانت عائلة الشهيد الأردني ماهر ذياب الجازي قد أقامت، صباح الاثنين، بيتًا لاستقبال التعازي، في لواء الحسينية بمحافظة معان جنوبي الأردن.

وقبل أيام نفذ الأردني ماهر الجازي -سائق شاحنة- عملية أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين في هجوم بالرصاص بمعبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يُسمى في الأردن ومعبر الكرامة كما يُسمى في الجانب الفلسطيني) بين الأردن والضفة الغربية.