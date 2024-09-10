شهيد ومصابون خلال اقتحام الاحتلال طولكرم.. والمقاومة تتصدى (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شهيدًا برصاص الاحتلال وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وذكرت في بيان سابق: “10 إصابات وصلت إلى مستشفيي الأسراء (خاص) وطولكرم الحكومي، جراء عدوان الاحتلال في طولكرم.. جميع الإصابات بين طفيفة ومتوسطة”.

إصابات برصاص الاحتلال

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق، وقوع 8 مصابين برصاص الاحتلال من بينهم مسعف، وقالت إن مواطنًا أصيب بالرصاص الحي في الركبة، وآخر أصيب بالرصاص الحي في الكتف، وتم نقلهما للعلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.

وقالت إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها العسكرية من المحور الغربي إلى وسط المدينة وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها ومغادرة الأسواق، ما تسبب في حدوث أزمات مرورية حادة.

تطويق مخيم طولكرم

وأفادت بأن قوات الاحتلال طوّقت مخيم طولكرم، ونشرت آلياتها عند مداخله كافة، وقناصتها على البنايات العالية الكاشفة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

واقتحمت جرافات الاحتلال مخيم طولكرم وشرعت بتجريف البنية التحتية عند مدخله الشمالي الرئيسي، وأغلقت مداخل أحد الحارات بالسواتر الترابية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن عملية الاقتحام جاءت بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال في محيط المخيم.

المقاومة تتصدى

من جانبها، كشفت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها وأصدرت بيانات بهذا الشأن.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها استهدفت قوة راجلة، فيما أكدت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- أنها خاضت اشتباكات ضارية مع القوة الإسرائيلية.

وأشارت سرايا القدس-طولكرم، في بيان إلى استهداف قوة راجلة من المشاة في محور الغانم، بعبوة ناسفة معدة مسبقًا وأيضا في آلية عسكرية صهيونية في محور البلاونة مخيم طولكرم محققين بهما إصابات مباشرة.

من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم: “نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمحيط مخيم طولكرم، بالأسلحة الرشاشة”.

وفجر يوم الجمعة، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينتي طولكرم جنين ومخيميهما بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 أيام، لكنه أعلن في بيان لاحقًا أن العملية في جنين ما زالت متواصلة حتى تحقيق أهدافها، قبل أن يعلن انسحابه.