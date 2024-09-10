“صواريخ إيرانية ستصل إلى أوروبا”.. عقوبات ألمانية فرنسية بريطانية ضد طهران

دانت الحكومات الفرنسية والألمانية والبريطانية “قيام إيران بتصدير صواريخ باليستية إلى روسيا”، معلنة أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال دبلوماسيو الدول الثلاث، الثلاثاء، في بيان مشترك “لدينا الآن تأكيد أن إيران قامت بعمليات نقل” للصواريخ، معلنين أنهم سيتخذون “إجراءات فورية” ضد اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران.

وأضاف البيان أن الدول الأوروبية الثلاث “ستعمل أيضًا على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية”.

وتابع البيان “إضافة إلى ذلك، سنستمر في فرض عقوبات على كيانات وأفراد مهمين مشاركين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ونقل صواريخ باليستية وأسلحة أخرى إلى روسيا”.

كما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن “نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدًا من التصعيد العسكري”.

استخدام الصواريخ في غضون أسابيع

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال، في وقت سابق خلال زيارة للندن، إن “روسيا تلقت شحنات من هذه الصواريخ الباليستية وستستخدمها على الأرجح في غضون أسابيع في أوكرانيا”.

ووصفت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وصول الصواريخ الإيرانية بأنه “تصعيد آخر للدعم العسكري الإيراني للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وسيؤدي إلى وصول صواريخ إيرانية إلى الأراضي الأوروبية، ما سيزيد من معاناة الأوكرانيين”.

وأشار البيان إلى أن ذلك “يُعَد تصعيدًا من جانب إيران وروسيا، ويشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي”.

“دعاية قبيحة”

وقبيل صدور الإعلان المشترك، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في منشور على منصة إكس قيام إيران بتسليم شحنات أسلحة.

وكتب “نشر أخبار كاذبة ومضللة عن نقل أسلحة إيرانية إلى بعض الدول هو دعاية قبيحة وكذب”، قائلًا إن هدفها إخفاء “أبعاد الدعم المسلح غير القانوني الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

معاهدة جديدة

وفي سياق متصل، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قوله، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أكملت تقريبًا جميع الإجراءات المطلوبة لتوقيع معاهدة ثنائية جديدة مع إيران قريبًا.

وأضاف شويغو “نتطلع إلى إبرام معاهدة أساسية جديدة بين الدولتين قريبًا. نعمل على إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة لإعداد الوثائق من أجل توقيع الرئيسين عليها”.