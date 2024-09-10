مستوى التضخم في مصر يعاود الارتفاع مجددا.. ماذا حدث؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر تسارع إلى 25.1% على أساس سنوي في أغسطس/آب من 24.4% في يوليو/تموز، وذلك في أول ارتفاع منذ خمسة أشهر.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن التضخم الشهري نما 1.9% في شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضي.

ارتفاع أسعار الطاقة والمواصلات

وقال بيان جهاز الإحصاء إن التضخم جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 28.1% في أغسطس على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 32.5% والخضراوات 44.2%.

كما ارتفعت أسعار الوقود بما يتراوح من 10 إلى 15% قرب نهاية يوليو، وارتفعت أسعار تذاكر المترو من 25 إلى 33% في بداية أغسطس، إضافة إلى زيادة في تعريفة الكهرباء تتراوح من 21 إلى 31%.

وتراجع التضخم تدريجيًّا من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

يُذكر أن سعر الفائدة في مصر يبلغ في الوقت الحالي 27.25%، ما يعني أنه قريب من مستوى التضخم.

وكانت مصر قد حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار هذا العام، وتعهدت بنتفيذ مجموعة من الخطوات اللازمة لخفض العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، من بينها رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء.

وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان الماضي إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليارات دولار) على دعم الوقود في 2024-2025 و245 مليارًا (5.07 مليارات دولار) في 2025-2026.