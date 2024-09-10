نفق في غزة يبتلع ضابطا إسرائيليا أثناء توغل قوات الاحتلال وسط القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن أحد الضباط في صفوفه تم سقوطه داخل أحد الأنفاق وسط قطاع غزة، أثناء توغل لقوات الاحتلال وسط القطاع.

وقال الجيش عبر حسابه “في وقت سابق من صباح اليوم (الثلاثاء)، وخلال نشاط عملياتي للتحقيق وتفكيك البنية التحتية تحت الأرض في وسط قطاع غزة، انهار نفق، مما أدى إلى احتجاز ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي. وتم إنقاذ الضابط وإجلاؤه إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي. وتم إخطار عائلته”.

ووصف مسؤولون إسرائيليون، في وقت سابق، الأنفاق التي حفرتها المقاومة في قطاع غزة، بأنها شبكة عنكبوت يجهلها الجيش الإسرائيلي الذي لم يتمكن من السيطرة عليها رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الحرب.

كيف تعمل الأنفاق في غزة؟

وبحسب مراقبين، تنقسم الأنفاق في غزة إلى قسمين: أنفاق عملياتية وأخرى إستراتيجية.

وتنقسم الأنفاق العملياتية إلى أنفاق دفاعية وأخرى هجومية، وهذه الأنفاق سريعة الحفر والإنشاء، سريعة الهدم، غير الثابتة في الشكل أو الطول أو الحجم، قد تستخدم مرة واحدة أو عدة مرات قبل أن يتم التخلص منها.

أما الأنفاق الإستراتيجية، فهي أنفاق عميقة وثابتة، مزودة بغرف للإقامة ومتصلة بأقبية مستودعات الذخائر، وورش السلاح، وغرف القيادة والتخطيط وإدارة مسرح العمليات فوق سطح الأرض.