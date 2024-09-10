نفق في غزة يبتلع ضابطا إسرائيليا أثناء توغل قوات الاحتلال وسط القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن أحد الضباط في صفوفه سقط داخل نفق وسط قطاع غزة، أثناء توغل لقوات الاحتلال في المنطقة.

وقال الجيش عبر حسابه “في وقت سابق من صباح اليوم (الثلاثاء)، وخلال نشاط عملياتي للتحقيق وتفكيك البنية التحتية تحت الأرض في وسط قطاع غزة، انهار نفق، مما أدى إلى احتجاز ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي. وتم إنقاذ الضابط وإجلاؤه إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي. وتم إخطار عائلته”.

ووصف مسؤولون إسرائيليون، في وقت سابق، الأنفاق التي حفرتها المقاومة في قطاع غزة بأنها شبكة عنكبوت يجهلها الجيش الإسرائيلي الذي لم يتمكن من السيطرة عليها رغم مرور أكثر من 11 شهرًا على الحرب.

كيف تعمل الأنفاق في غزة؟

وحسب مراقبين، تنقسم الأنفاق في غزة إلى قسمين: أنفاق عملياتية وأخرى استراتيجية.

وتنقسم الأنفاق العملياتية إلى أنفاق دفاعية وأخرى هجومية، وهذه الأنفاق السريعة الحفر والإنشاء، السريعة الهدم، غير الثابتة في الشكل أو الطول أو الحجم، قد تُستخدم مرة واحدة أو مرات عدة قبل التخلص منها.

أما الأنفاق الاستراتيجية، فهي عميقة وثابتة، مزودة بغرف للإقامة ومتصلة بأقبية مستودعات الذخائر، وورش السلاح، وغرف القيادة والتخطيط وإدارة مسرح العمليات فوق سطح الأرض.