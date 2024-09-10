والد الشهيد ماهر الجازي: سأربي أبناءه على درب المقاومة كما ربيته (فيديو)

قال الشيخ ذياب الجازي، والد الشهيد ماهر منفذ عملية معبر الكرامة، إن استشهاد ابنه رفع رأس جميع الأردنيين، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بأنه سُيقدم على تنفيذ تلك العملية.

وأضاف الوالد في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء “ماهر كان عنده 6 أبناء، أربع بنات وولدان، وسأربيهم كما ربيت ماهر، وهيمشوا على نهج أبوهم إن شاء الله”.

وتابع “عائلة الجازي من قبيلة الحويطات، منذ عام 1936 وهي بتقدم شهداء لفلسطين، وفي عام 1948 وأيضًا في عام 1967، وكلنا بإذن الله سنظل على هذا الطريق”.

وجدد الشيخ ذياب الجازي مطالبته الاحتلال بتسليم جثمان نجله، والإفراج كذلك عن زميليه اللذين كانا معه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني على تجاوز محنتهم بشتى السبل.

والأحد الماضي، قُتل ثلاثة إسرائيليين في الخمسينيات من أعمارهم جراء إصابتهم بجروح خطرة نتيجة قيام الشهيد ماهر الجازي بإطلاق النار عليهم في معبر اللنبي (الكرامة) الحدودي.