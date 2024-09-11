السنوار يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر

هنّأ يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أخيرًا.

وقالت حركة حماس، الثلاثاء، في بيان “‏بعث الأخ المجاهد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رسالة تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ومباركًا تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد، راجيًا الله له التوفيق والإعانة، لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل”.

وأشار السنوار -حسب البيان- إلى أنه يبعث رسالته في ظل “الملحمة البطولية التي يسجلها الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، بالرغم مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية، وهمجية الاحتلال الصهيوني النازي، الذي يعادي كل مظاهر الحياة، ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، في تجاوز وتحدٍّ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية”.

وجدد رئيس الحركة تثمينه للدور الجزائري في “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية، كما تطلع إلى استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في المجالات كافة لتعزيز صموده ومقاومته، وصولًا إلى وقف العدوان وتحقيق حلم الفلسطينيين بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري، وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس“.

وتصدّر تبون (78 عامًا) نتائج انتخابات رئاسية مبكرة، أُجريت السبت، بحصوله على أكثر من 94% من الأصوات، وفق النتائج الرسمية المعلنة في البلاد.