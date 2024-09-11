الفيضانات في فيتنام تبتلع قرية كاملة بمن فيها (فيديو)

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة لاو كاي شمال فيتنام، أمس الثلاثاء، عن اختفاء قرية “لانج نو” بالكامل جراء فيضانات عارمة ضربت المنطقة منذ أيام، إثر إعصار ياغي، وفقًا لمصادر إعلامية محلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع “فيديو” تظهر فرق البحث وهم يحاولون إزالة الأوحال للعثور على جثث سكان القرية، وقد طفت بعض ممتلكاتهم على سطح المياه.

ويقيم في القرية نحو 35 أسرة، بما يقرب من 128 نسمة، وتمكن 30 شخصًا فقط من النجاة، وعثر على جثث 15 آخرين، بينما لا يزال البقية في عداد المفقودين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

محاولات يائسة للنجاة

وأظهرت مقاطع “فيديو” متداولة استمرار تدفق مياه الفيضانات إلى المدن والقرى الشمالية، وسط محاولات يائسة من السكان للنجاة.