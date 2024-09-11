بايدن: يبدو أن مقتل الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية “لم يكن مقصودا”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور إزغي إيغي، خلال مظاهرة في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، كان “حادثًا عرضيًّا على ما يبدو” ولم يكن مقصودًا.

وجاء تصريح بايدن عقب دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي إلى القيام بما سمّاها “تغييرات جوهرية” بعد مقتل الناشطة الأمريكية.

وأضاف بايدن “على ما يبدو كان حادثًا عرضيًّا، لقد ارتدّت الرصاصة عن الأرض وأصيبت الناشطة عرضًا”.

وقال مسؤولون أتراك وفلسطينيون، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على عائشة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في مسيرة اعتيادية لناشطين في قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس.

https://twitter.com/ajmubasher/status/1833551541170553161

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، الاثنين، إن بلاده ستبذل كل ما بوسعها “لكي لا يمر مقتل عائشة نور إزغي من دون عقاب”.

وقالت حركة التضامن الدولية التي كانت الناشطة تنتمي إليها، السبت، إن المزاعم بأن الناشطين رشقوا الجيش الإسرائيلي بالحجارة “كاذبة”، مؤكدة الطابع السلمي للاحتجاج.