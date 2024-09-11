بلومبرغ: إسرائيل تعرض على السنوار “الخروج الآمن” من غزة لكن بشرط

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن “مسؤول كبير” أن إسرائيل اقترحت منح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، “ممرًا آمنًا” للخروج من غزة مقابل تحرير مجموعة الأسرى الذين تحتجزهم الحركة والتخلي عن السيطرة على القطاع.

وقال غال هيرش، المكلف من جانب الحكومة الإسرائيلية بملف الأسرى، في مقابلة أمس الثلاثاء، مع بلومبرغ “أنا مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته وكل من يريد الانضمام إليه. نريد عودة الرهائن، ونريد نزع السلاح وإزالة التطرف، وبالطبع سيكون هناك نظام جديد ليدير ​​غزة”.

وأكد هيرش أن إسرائيل ستكون مستعدة أيضًا للإفراج عن السجناء الذين تحتجزهم كجزء من أي صفقة، واصفا العرض بأنه جزء من الجهود الرامية للتوصل إلى حلول جديدة للأزمة، في ظل تقلص احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

هل تقبل حماس العرض؟

وأشارت الوكالة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت “حماس” ستقبل اقتراح مغادرة السنوار لغزة، خاصة بالنظر إلى تاريخ إسرائيل في استهداف قادة المقاومة الموجودين بالخارج، لا سيما أن الإسرائيليين ينظرون للسنوار باعتباره العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي أشعلت الصراع بين حماس وإسرائيل ورمزًا للنضال الفلسطيني المسلح.

ولفتت “بلومبرغ” إلى أن طرح فكرة المنفى على قادة حماس ليست جديدة، ففي مايو/أيار الماضي، قال نتنياهو في بودكاست “إن فكرة المنفى موجودة، لقد ناقشناها دائما، لكنني أعتقد أن أهم شيء هو أن يستسلموا. إذا ألقوا أسلحتهم، فإن الحرب ستنتهي”.

وفي غضون ذلك، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدم وضع أي مطالب جديدة ورفض أي شروط مستجدة بالمفاوضات مع إسرائيل، وجددت استمرار إيجابية الحركة ومرونتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة.