حماس ترد على تصريحات بايدن حول مقتل المتضامنة الأمريكية عائشة نور

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مقتل المتضامنة الأمريكية عائشة نور إزغي على يد قوات الاحتلال، “معيبة ومرفوضة”.

وكان بايدن قال أمس، إن مقتل عائشة نور، خلال مظاهرة في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، كان “حادثًا عرضيًّا على ما يبدو”، ولم يكن مقصودًا.

وأضافت الحركة في بيان أصدره باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة، اليوم الأربعاء، أن “هذه التصريحات التي تعفي الاحتلال من المسؤولية عن القتل العمد للمتضامنة الأمريكية هي استمرار للسياسة العنصرية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، حتى تجاه مواطنيها حسب دينهم ولونهم وعرقهم والجهة التي قتلتهم”.

“تصريحات متناقضة”

وتابعت “كما أن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التي أعرب فيها عن قلقه البالغ من أنه وفقًا للتحقيق الأولي الذي أجراه الجيش، فإن “إطلاق النار من قبل جنود جيش الاحتلال أدى إلى مقتل مواطنة أمريكية في الضفة الغربية دون مبرر ودون أي استفزاز من جانبها”.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد أن الإدارة الأمريكية مطالبة بالتوقف الفوري عن هذه “السياسة المنحازة” التي لم تجلب للمنطقة إلا الموت والدمار وغياب الأمن وعدم الاستقرار، واتخاذ الإجراءات الفورية لمحاسبة “مجرمي الحرب الذين ينشرون الموت في كل مكان من الأراضي الفلسطينية” على مدار أكثر من 11 شهرًا.

وقال مسؤولون أتراك وفلسطينيون، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على عائشة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في مسيرة اعتيادية لناشطين في قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس.