فيديو صادم.. معلمة روضة تعتدي على طفلة في فرنسا والحكومة تتدخل (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، يظهر فيه اعتداء معلمة في روضة فرنسية على طفلة صغيرة، صدمة واستياء واسعين عبر منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية إيقاف المعلمة عن العمل فوراً.

وأظهر المقطع المتداول، اعتداء معلمة جسديًا على طفلة في روضة تقع في الدائرة الخامسة عشرة بباريس، قبل أن تقوم برشها بسائل مجهول، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وعلّقت وزيرة التربية الفرنسية، نيكول بولوبيه، على الحادثة عبر حسابها على منصة إكس، معتبرةً أن “هذه المشاهد صادمة للغاية ومرفوضة تمامًا في مدارسنا”.

وأضافت أنها طلبت اتخاذ إجراءات تأديبية فورية بحق المعلمة وإيقافها عن العمل، مؤكدةً دعمها الكامل للطفلة وعائلتها.

Ces images sont terriblement choquantes et inacceptables dans notre École. J’ai demandé sans délai le lancement d’une procédure disciplinaire, avec une suspension immédiate de la professeure. J’adresse tout mon soutien à la victime et sa famille, qui sont prises en charge. https://t.co/5yUT9SgKM7 — Nicole Belloubet (@NBelloubet) September 9, 2024

من جانبها، انتقدت النائبة في الجمعية الوطنية الفرنسية، مود بوتي، غياب بعض الأطر القانونية الكافية، معتبرةً أن ذلك “يمنح الأشخاص عديمي الضمير شعورا بأنهم يستطيعون الاعتداء على الأطفال دون خوف من العقاب”.

Quand un #préfet préconise "2 baffes et au lit", une #ministre dit qu'une gifle est signe de fermeté, une #courdappel évoque un droit de correction abrogé par la loi 10/07/2019, ça donne le sentiment à des personnes sans scrupule qu'elles pvt violenter des #enfants! INADMISSIBLE! https://t.co/ezexHAwjY9 — Maud Petit (@MaudPetit_AN94) September 10, 2024

بدورها، أكدت المدونة بريجيت لابورجواز، التي عملت في العديد من دور الحضانة، أن الأطفال ليسوا بأمان في هذه المؤسسات، مشيرةً إلى وجود العديد من الخروقات التي تشهدها هذه الدور على مختلف المستويات.