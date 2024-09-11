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“فيديو” صادم.. معلمة روضة تعتدي على طفلة في فرنسا والحكومة تتدخل (شاهد)

طلبت وزيرة التربية الفرنسية، اتخاذ إجراءات تأديبية فورية بحق المعلمة وإيقافها عن العمل (وسائل الاتصال)
11/9/2024-|آخر تحديث: 11/9/202409:03 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار مقطع “فيديو” متداول على نطاق واسع، يظهر فيه اعتداء معلمة في روضة فرنسية على طفلة صغيرة، صدمة واستياء واسعين عبر منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية إيقاف المعلمة عن العمل فورًا.

وأظهر المقطع المتداول، اعتداء معلمة جسديًا على طفلة في روضة تقع في الدائرة الخامسة عشرة بباريس، قبل أن تقوم برشها بسائل مجهول، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وعلّقت وزيرة التربية الفرنسية، نيكول بولوبيه، على الحادثة عبر حسابها على منصة “إكس”، معتبرة أن “هذه المشاهد صادمة للغاية ومرفوضة تمامًا في مدارسنا”.

وأضافت أنها طلبت اتخاذ إجراءات تأديبية فورية بحق المعلمة وإيقافها عن العمل، مؤكدة دعمها الكامل للطفلة وعائلتها.

من جانبها، انتقدت النائبة في الجمعية الوطنية الفرنسية، مود بوتي، غياب بعض الأطر القانونية الكافية، معتبرة أن ذلك “يمنح الأشخاص عديمي الضمير شعورًا بأنهم يستطيعون الاعتداء على الأطفال دون خوف من العقاب”.

من جانبها، أكدت المدونة بريجيت لابورجواز، التي عملت في العديد من دور الحضانة، أن الأطفال ليسوا بأمان في هذه المؤسسات، مشيرة إلى وجود العديد من الخروقات التي تشهدها هذه الدور على مختلف المستويات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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