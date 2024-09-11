لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة.. جبهة العمل الإسلامي تتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في الأردن (فيديو)

أعلنت هيئة انتخابات الأردن، اليوم الأربعاء، فوز 104 مرشحين عن أحزاب بمقاعد في البرلمان، بينهم 31 مرشحا عن حزب (جبهة العمل الإسلامي).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة موسى المعايطة، أعلن خلاله اعتماد النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) التي شهدتها البلاد، أمس الثلاثاء.

وتقدم الحزب، ذو المرجعية الإسلامية، في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 31 مقعدا من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

قانون جديد

واستفاد حزب جبهة العمل الإسلامي من قانون جديد يستهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية في البرلمان.

وفاز حزب جبهة العمل الإسلامي بما يصل إلى خُمس المقاعد بموجب قانون الانتخابات المعدل والذي يخصص لأول مرة 41 مقعدا بشكل مباشر للأحزاب.

وقال وائل السقا، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، لوكالة رويترز “الأردنيون منحونا الثقة الكبيرة بتصويتهم لحزب جبهة العمل الإسلامي، والمرحلة القادمة ستزداد بها المسؤولية على الحزب تجاه الوطن والمواطن”.

استقرار نسبي

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية أن نسبة المشاركة من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 5.1 ملايين ناخب في الأردن في الانتخابات التي جرت، الثلاثاء، كانت منخفضة عند 32.25%، بزيادة طفيفة عن نسبة 29% في الانتخابات السابقة عام 2020.

ويقول المسؤولون الأردنيون إن إجراء الانتخابات عموما وسط استمرار الحرب في غزة والصراعات الإقليمية الأخرى يُظهر الاستقرار النسبي للبلد.

ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني، إلى جانب مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.