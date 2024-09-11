بث مباشر.. مناظرة ترامب وهاريس

انطلقت المناظرة بين المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب ومنافسته الديموقراطية، نائبة الرئيس، كامالا هاريس، وذلك في لحظة حاسمة من منافسة محتدمة.

بدأت المناظرة التلفزيونية في فلادلفيا الساعة الربعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، (الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) وذلك قبل ثمانية أسابيع فحسب من انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وقبل أيام من بدء التصويت المبكر في بعض الولايات.

والمناظرة شديدة الأهمية لهاريس تحديدا لأن استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون أنهم لا يعرفون ما يكفي عنها بعد.

فيما سيشارك الملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في المناظرة التي من المتوقع أن تواجهه فيها هاريس، المدعية العامة السابقة، بإدانته في قضايا جنائية ودعمه الصريح لمؤيديه الذين أدينوا في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس.

ومن المتوقع أن يتابع المناظرة التي تبثها قناة إيه بي سي نيوز ABC News عشرات الملايين داخل الولايات المتحدة وخارجها، لا سيما وأنها المواجهة التلفزيونية الأولى، وربما الوحيدة، بين المرشحين.

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