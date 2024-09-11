وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر إثر وعكة صحية مفاجئة

توفي إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، والمدرب الأسبق لمنتخب مصر، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 57 عاما، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وخضع جلال لجراحة عاجلة إثر جلطة في المخ، بعد أن أدت لتلف في الفص الأيسر، وظل تحت الملاحظة بالعناية المركزة طيلة الأيام الماضية، قبل الإعلان عن وفاته.

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ونعى نادي الإسماعيلي مدربه الراحل عبر موقعه بالإنترنت، واصفا إياه بأنه “ابن غالٍ من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي”.

الإسماعيلي ينعى الكابتن إيهاب جلال ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية .. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/TZJFaKzXfF — Ismaily SC (@Ismailyofficial) September 11, 2024

وتقدم ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بخالص التعازي في وفاة جلال، وحرص أعضاء مجلس إدارة اللجنة على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، “سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “يتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم”.

⚫ | يتقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم .. داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله… pic.twitter.com/sqN8YQ2qKK — EFA.eg (@EFA) September 11, 2024

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ولعب إيهاب جلال في أندية (الشمس والإسماعيلي والمصري البورسعيدي والقناة)، قبل أن يتجه للتدريب بعد اعتزاله كرة القدم.

وخاض جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري، كان أبرزها تجربته مع مصر للمقاصة الذي حقق معه نتائج مميزة للغاية، لفتت إليه الأنظار كموهبة تدريبية صاعدة.

وتولي تدريب (تليفونات بني سويف، وإنبي، والزمالك، والمصري، والإسماعيلي، وبيراميدز وفاركو)، وخاض فترة احترافية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وإجمالا، خاض جلال 335 مباراة، فاز في 147 منها وتعادل في 86 مباراة، وخسر في 102 مباراة.

وتولى جلال تدريب منتخب مصر الأول مدة قصيرة في إبريل/نيسان 2022، وقاده في 3 مباريات فقط، وكانت آخر تجاربه التدربيية مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس/آب 2023.