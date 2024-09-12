السرطان وسوء التغذية ينهشان جسد الرضيع الفلسطيني عاطف تايه (فيديو)

ينهش مرض السرطان وسوء التغذية جسد الرضيع الفلسطيني عاطف تايه، (ستة أشهر) الذي وُلد خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

“عاطف” الذي كان بصحة جيدة حتى شهره الثالث، أصيب بشكل مفاجئ بسوء التغذية، خلال وجود عائلته في شمال القطاع، وذلك بسبب نقص الأغذية الصحية والحليب، إثر الحرب المتواصلة بمختلف مناطق القطاع، التي كانت قد بلغت ذروتها في غزة وشمالها.

وتقول أمل تايه والدة الطفل عاطف إن وزن طفلها بدأ يتناقص تدريجيا، وإن الأطباء في شمال القطاع أكدوا لها إصابته بسوء التغذية، لافتةً إلى أنها لم تجد له أي علاج في منطقتها السكنية، على الرغم من تنقلها بين مختلف المراكز الصحية والمؤسسات الطبية بشمال القطاع.

مناشدة عاجلة

وأوضحت أمل للجزيرة مباشر أن ذلك الأمر اضطرها للنزوح سيرًا على الأقدام إلى وسط وجنوب القطاع بحثًا عن العلاج لطفلها، الذي أنجبته بعد حرمان دام أربع سنوات وعقب رحلة علاج طويلة، قائلةً “بالرغم من المخاطر والمخاوف التي تعرضت لها خلال النزوح إلا أن علاج طفلي كان الأهم لي”.

وأشارت إلى أنها اكتشفت بعد وصولها وسط القطاع ارتفاع وظائف الكلى لدى طفلها، وإصابته بمرض السرطان المتفشي في جميع أنحاء جسده، مشيرة إلى أن كل ذلك حدث جراء الحرب وما تعرضت له خلال مدة حملها بالطفل، خاصة أن إسرائيل كانت تتعمد إلقاء الفوسفور والمواد المحرمة دوليًا فوق رؤوسهم.

وأضافت “أنجبت طفلي بصحة جيدة، وحسب الأطباء فإن الكتلة السرطانية تخلقت بداخله قبل أن يولد، وحتى اللحظة لم أجد له العلاج، والجميع يؤكد لي أن حالته تستدعي السفر للخارج”، مناشدة المؤسسات الدولية بنقله لخارج القطاع من أجل إنقاذ حياته قبل فوات الأوان.