قتلى ومصابون إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرملة شمال غربي القدس (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر طبية وأمنية إسرائيلية، بسقوط أربعة قتلى وإصابة آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرملة شمال غربي القدس المحتلة.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الجزيرة مباشر، تصاعد ألسنة النيران من قلب السيارة المتفجرة، فيما هرعت عربات الإسعاف بالمصابين نحو المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الانفجار وقع في شارع هرتسل، وأدى لاشتعال سيارة بالكامل واحتراق محلين تجاريين آخرين، ولم يعلن رسميًا عن طبيعة الانفجار وسببه.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 703، وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​​​​​​​​