انفجار سيارة في عكا القديمة وشرطة الاحتلال تطوق المكان (شاهد)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل سيارة في عكا القديمة، دون تسجيل إصابات، وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث جنائيا.

وأظهر مقطع فيديو متداول، السيارة وقد اشتعلت النيران بها جراء الانفجار، فيما قامت شرطة الاحتلال بتطويق المكان تفاديا لوقوع إصابات.

ويأتي الحادث بعد يوم من انفجار سيارة وحريق لاحق في مدينة الرملة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

ويتهم المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، سلطات الاحتلال بتسهيل انتشار الجريمة المنظمة، وتسهيل انتشار المخدرات.