سائل يغسل الأعصاب.. اكتشاف يفتح الباب أمام ثورة علاجية في عالم الطب

أوضحت دراسة نشرتها مجلة (ساينس) العلمية المرموقة أن السائل النخاعي، الذي كان العلماء يعتقدون لقرون أنه موجود فقط في الدماغ والحبل الشوكي ويقوم بتنظيف وحماية الأعضاء التي يحيط بها، يتدفق عبر أعصاب الجسم أيضًا ويقوم بغسلها.

ونقلت المجلة عن كارل بيشتر أستاذ الأعصاب بجامعة (أولم) الألمانية أن هذه إحدى أهم الدراسات في هذا المجال، على الرغم من أنه لم يشارك بها، إذ إنه علماء آخرين طرحوا أمثلة لحالات يصل فيها السائل النخاعي لبعض الأعصاب، لكن هذه أول دراسة تشير لانتقال هذا السائل عبر كل أعصاب الجسم.

وتفتح هذه الدراسة الأبواب أمام إمكانية تقديم أدوية لعلاج بعض الأعصاب التي يصعب الوصول إليها، وذلك عبر السائل النخاعي، وبالتالي علاج الكثير من الأمراض.

Boom! Cerebrospinal fluid (CSF) flow extends to peripheral nerves. Alexander Ligocki, Ed Scott and colleagues @UF @UFHealth blow our minds. New paper @ScienceAdvances. What will we call it now? Cerebro-spinal-nerve fluid (CSNF)? or maybe brain-spinal-nerve fluid (BSN)? Just when… pic.twitter.com/o9kJMAlVuf

