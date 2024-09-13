لحظة تفجير سيارة مفخخة في طوباس بالضفة الغربية (شاهد)

فجّر جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مركبة مفخخة كانت قد عثرت عليها قوات الشرطة الإسرائيلية، أول أمس، في طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت شرطة الاحتلال أصدرت بيانًا، في وقت سابق، قالت فيه “عثرت قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، خلال عمليات لقوات الأمن في طوباس، في لواء البقاع وعيميكيم، على سيارة مفخخة عرضت المقاتلين للخطر، وعلى الفور انتقلت عناصر من شرطة IOSh إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة تحتوي على 3 عبوات ناسفة زنة 80 كجم”.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، من مدينة طوباس، بعد “عملية عسكرية” استمرت يومين استشهد فيها 6 فلسطينيين.

وفي وقت سابق، الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة ومخيم طولكرم، بعد عملية استمرت 3 أيام استشهد فيها 8 فلسطينيين.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، بينما صّعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن 703 شهداء فلسطينيين بينهم 159 طفلًا، بجانب 5 آلاف و700 مصاب، وأكثر من 10 آلاف و400 معتقل، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.