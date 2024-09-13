مندوب فلسطين: امتيازات جديدة تقرّبنا من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (فيديو)

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن حصول بلاده على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوة تمهيدية للحصول على العضوية الكاملة داخل المنظمة الدولية.

وأشار منصور، في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، إلى أن بلاده مُنحت امتيازات إضافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصلت على مقعد بالترتيب الأبجدي بين الدول الأعضاء لحضور أعمال الجمعية العامة.

وأوضح منصور، أنه بالرغم من أن فلسطين لا تزال حتى الآن تتمتع بصفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، إلا أنه قد بات لها حق في الجلوس بين الدول حسب الترتيب الأبجدي، كما أصبح لها حق المشاركة في تقديم المقترحات والتعديلات، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وأضاف المندوب الفلسطيني، أنه في نهاية الجلسة التي أخذ فيها مقعد بلاده للمرة الأولى بين الدول الأعضاء، اتجه بعض من زملائه الدبلوماسيين إليه وبادلوه التبريكات الحارة بهذه المناسبة، مبينًا أن مقعد بلاده وُضع حسب الترتيب الأبجدي بين دولتي السودان وسريلانكا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي مايو/أيار الماضي، صوّتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة لصالح منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وأصدرت قرارًا يمنحهم بعض الحقوق الإضافية بعدما حال استخدام الولايات المتحدة حق “الفيتو” دون حصولهم على العضوية الكاملة.