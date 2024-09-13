منظمة الصحة العالمية توافق على أول لقاح ضد جدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، اليوم الجمعة، إضافة لقاح جدري القردة، الذي تنتجه شركة “بافاريان نورديك” الدنماركية باسم “إم في أيه- بي أن”، إلى قائمة التأهيل المسبق ليكون أول لقاح من هذا النوع توافق عليه المنظمة لاحتواء انتشار المرض في الدول الإفريقية.

والتأهيل المسبق هو برنامج أنشأته منظمة الصحة العالمية لتقييم اللقاحات، ويعني أن الدواء آمن وفعال.

ويساعد التأهيل المسبق الدول النامية، التي لا يملك الكثير منها التكنولوجيا والموارد اللازمة لإجراء فحوص على سلامة اللقاحات وفاعليتها، في الحصول على اللقاح.

وأشارت المنظمة إلى أن اللقاح ربما يتم تطبيق تناوله على جرعتين، بفاصل 4 أسابيع، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وفي منشور على منصة “إكس”، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هذه الخطوة مهمة في مكافحة الوباء حاليًا ومستقبلًا.

وأضاف “نحن الآن بحاجة إلى زيادة عاجلة في الإنتاج والإمداد والتبرع والتوزيع لضمان الوصول العادل للقاحات إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة إليها”.

انتشار المرض في دول إفريقية

وبدأ التفشي الحالي للمرض في أوائل عام 2023 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت معظم حالات الإصابة البالغة 37500 حتى 28 يوليو/تموز.

وانتشر المرض إلى 15 دولة إفريقية، وفقًا للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت المنظمة الشهر الماضي جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وينتقل جدري القردة في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي واللمس، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفحًا جلديًا وتوعكًا وحمى وتضخمًا في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.