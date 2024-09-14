البرازيل تصادر أموالًا من منصة إكس مع تصاعد النزاع مع ماسك

تصاعد النزاع بين البرازيل والملياردير إيلون ماسك، الذي يمتلك منصة إكس، بعد أن أمر قاض فيدرالي، أمس الجمعة، بفرض غرامة على شركتين من شركاته، وسحب قيمة الغرامة من حساباتهما.

وقالت المحكمة الفدرالية العليا إن مبلغ الغرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 3.3 مليون دولار) قد تم تحويله من حسابات تخص منصة “إكس” والشركة الموفرة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”، المملوكتين لإيلون ماسك.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من حظر منصة إكس في البرازيل، بأمر من القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس، الذي اتهم المنصة بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.

ووصف ماسك الخطوة التي اتخذها القاضي بأنها “خطوة رقابية”، ووصفه بأنه “دكتاتور شرير”.

الترويج لنظريات المؤامرة

وطالب القاضي دي مورايس منصة “إكس” بحظر حسابات نشطاء يمينيين يروجون لنظريات المؤامرة وينشرون معلومات كاذبة.

غير أن ماسك رد بأن هذا الطلب غير قانوني، من وجهة نظره، ولم تمتثل شركة إكس لأمر القاضي البرازيلي، ولم تقم بدفع الغرامة.

وأمر ماسك عقب ذلك، بإغلاق مكتب شركة إكس في البرازيل في منتصف أغسطس/آب بدعوى أنه يخشى أن يتم القبض على ممثل الشركة في البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت شركة إكس ستتمكن من استئناف عملياتها في البرازيل بعد أن قامت المحكمة بتحصيل الغرامة. وقالت المحكمة إنه قد تم رفع قرار تجميد حسابات الشركتين الآن، غير أن الصورة لا تزال غير واضحة.

يذكر أن ماسك اعترض بشدة على التحقيق مع مؤسس موقع تلغرام بافيل دوروف، من قبل السلطات الفرنسية لعدم قيامه بما يكفي لحجب أنشطة غير قانونية على الموقع. وعبر ماسك عن مخاوفه من أن يتعرض للاعتقال خارج الولايات المتحدة لأسباب مشابهة.