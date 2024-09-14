الحوثيون يحيون ذكرى المولد النبوي على متن سفينة إسرائيلية (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مشاهد وصورًا من فعالية إحياء ذكرى المولد النبوي التي أقامها الحوثيون بمحافظة الحديدة على متن سفينة “غلاكسي ليدر” الإسرائيلية.

وتُظهر المشاهد والصور السفينة وهي مكتسية باللون والأضواء الخضراء من الداخل والخارج، التي جرت العادة على الاحتفال بها كدلالة على المولد النبوي الشريف.

كما تضمنت الفعالية فقرات فنية وتراثية يمنية بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية وبحضور جمع من المواطنين.

وفي 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الحوثيون إنهم سيطروا على سفينة “غلاكسي ليدر” الإسرائيلية، بينما أعلنت تل أبيب أنها مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ولا يوجد على متنها إسرائيليون.

وتضامنًا مع غزة، التي تواجه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.