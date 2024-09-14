بينهم أطفال.. شهداء وجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال مدرسة في جنوب غزة (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة، اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين جنوب شرقي مدينة غزة.

وأظهرت مشاهد حصرية حصلت عليها الجزيرة مباشر آثار الدمار الهائل الذي حل بمدرسة (شهداء الزيتون) الواقعة بحي الزيتون جراء القصف الإسرائيلي.

وقال مسؤول الدفاع المدني في المنطقة لمراسل الجزيرة مباشر “تحركنا باتجاه المدرسة عندما رأينا أعمدة الدخان تتصاعد من قلب المدرسة التي وصلت إلينا قبل نداءات الاستغاثة، فهرعنا إلى المكان لانتشال الشهداء والمصابين ونقلهم إلى مستشفى المعمداني”.

من جانبه، أقر جيش الاحتلال بقصف المدرسة، وادعى استهداف من وصفهم بـ”مجموعة من المخربين عملوا داخل مجمع قيادة وسيطرة، استُخدم سابقًا كمدرسة شهداء الزيتون في مدينة غزة”.

وخلال الشهور الماضية، استهدف جيش الاحتلال العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبًا مجازر بحق المدنيين فيها، وخاصة من النساء والأطفال.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادًا لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خيامًا في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الحرب نحو مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي تعداد السكان.