تشييع جثمان الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور في مسقط رأسها بتركيا

شُيع، اليوم السبت، جثمان الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي -التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية- بمسقط رأسها في ديديم بولاية آيدن التركية.

وشارك في تشييع الجثمان حشد جماهيري كبير، وعدد من المسؤولين الأتراك في مقدمتهم رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، ووزير العدل يلماز تونج.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن قورتولموش، في كلمة ألقاها بمنزل أسرة عائشة نور، وجّه انتقادات حادة للإدارة الأمريكية لمواصلتها تقديم الدعم لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، وعدم قيامها بما يكفي للتحقيق في مقتل عائشة.

وأكد قورتولموش أن تركيا لن تترك الجناة يفلتون بجريمتهم، بعد مقتل الشهيدة عائشة نور، وستواصل ملاحقتهم.

وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

أداء صلاة الغائب

وشهدت مدن تركية عديدة، أمس الجمعة، أداء صلاة الغائب على روح عائشة نور في كل من ولايات أنقرة وبورصة وأسكي شهير وبيلاجيك وكوتاهيا وقوجا إيلي.

وشارك في الصلاة ممثلو هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وعدد من مسؤولي الأحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من المواطنين.

وتم نقل جثمان عائشة نور من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في الساعة 23:45 مساء الخميس، ليصل إلى إسطنبول على متن رحلة الخطوط الجوية التركية الساعة 08:35 من صباح الجمعة.

ونُقل جثمان عائشة من مطار عدنان مندريس بإزمير غربي تركيا، إلى هيئة الطب الشرعي، حيث استمرت عملية تشريح الجثة نحو 4 ساعات، وبعد ذلك نقل جثمان الناشطة إلى مسقط رأسها بمنطقة ديديم في ولاية آيدن ليوارى الثرى.