كاتب إسرائيلي: حكومتنا لا تملك أي استراتيجية في غزة ولا في غيرها

في مقال رأي من ثلاثة أجزاء بصحيفة (إسرائيل هيوم)، تحدث المحلل العسكري الإسرائيلي ليوآف ليمور عن غياب الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية لمستقبل الحرب في غزة.

وكتب ليمور “لا تملك إسرائيل أي استراتيجية في غزة أو في أي ساحة أخرى، فالشمال ما زال ليس من بين أهداف الحرب، ولا يتم التعامل مع إيران بشكل لائق، وليس من الضروري أن نتحدث كثيرًا عن الاقتصاد والمجتمع. كان من الممكن قبول الحقيقة المرة المتمثلة في أنها جزء من الثمن عندما لا يكون من الواضح إلى أين نتجه، كل مأساة تزيد من حدة الشكوك والانتقادات والقلق”.

وأضاف “في الأسبوع الماضي، قُتل المختطفون الستة قبل أقل من يومين من وصول القوات الإسرائيلية إليهم، وهذا الأسبوع، تحطمت المروحية التي قُتل فيها جنديان من الوحدة 669 وأصيب سبعة آخرون. بمثل هذه المآسي قد تكون هذه هي طبيعة الحرب في ظل الظروف القاسية التي تعيشها غزة المزدحمة (من أعلى ومن أسفل)، ولكن من الصعب عدم ملاحظة انعكاس الاتجاه، فعدد الإنجازات في انخفاض مستمر، مما يسلط الضوء بطبيعة الحال على الصعوبات والتعقيدات، وخاصة الثمن”.

وتابع “يمكن اتخاذ العديد من الخطوات للحد من هذه الكوارث، رغم أنه لا يمكن منعها بشكل كامل. المعلومات حول المختطفين لم تكتمل، ومن الواضح أن اقتراب الجيش الإسرائيلي من النفق حيث كانوا محتجزين قد حسم مصيرهم. كان يجب على الجيش الإسرائيلي تجنب الاقتراب أو فعل ذلك بطريقة مختلفة. لا يمكن تغيير ما حدث، ومن الممكن أن يتكرر ذلك بسبب عدم المعرفة”.

وختم الكاتب مقاله بالقول “وهذا هو الحال أيضًا حيال تحطم المروحية. تصنع القوات الجوية العجائب في هذه الحرب، كما تصنع طائرات الهليكوبتر العجائب. تدخل المروحيات إلى كل مكان ليلًا ونهارًا، وغالبًا تحت النيران، لإجلاء المقاتلين وإنقاذ الجرحى (أكثر من 2000 مقاتل مصاب حتى الآن). لو عرف القراء أين كانت المروحيات عندما كان المقاتلون عليها، لسقطت أفواههم من المخاطرة، وهذا أيضًا جزء من الحرب التي لها تكاليفها. الحوادث والأخطاء ستقع دائمًا، وبغض النظر عن التدابير المتخذة والتحركات والتدريبات والمحادثات، فلن تنخفض أبدًا إلى الصفر”.