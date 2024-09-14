كتائب القسام تهاجم مقر اللواء الغربي 300 الإسرائيلي بالصواريخ (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد لقصف مقاتليها مقر “اللواء الغربي 300” التابع لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل، برشقة صاروخية مركزة.

وأظهرت المشاهد عددًا من جنود القسام أثناء تجهيزهم للصواريخ وضبط بطارياتها، ومن ثم توجيهها صوب الهدف المذكور.

وحتى الآن، لم يتمكن جيش الاحتلال من وقف إطلاق الصواريخ من داخل قطاع غزة رغم دخول حربه شهرها الـ12 التي يشنها ضد القطاع المحاصر منذ 18 عامًا.

ورغم استمرارها في حرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن دولة الاحتلال تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة الأسرى من غزة والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن حماس قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.