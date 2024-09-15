الإندبندنت: مخاوف متصاعدة من صفقة نووية سرية بين روسيا وإيران

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن هناك مخاوف مشتركة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا أن “روسيا زودت إيران بمعلومات نووية سرية مقابل الحصول على صواريخ باليستية إيرانية لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا“.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اجتماعهما الجمعة في واشنطن، قيام روسيا وإيران بتقوية التعاون العسكري بين البلدين، كما بحثا إمكانية تقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا تمكنها من ضرب عمق الأراضي الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن وستارمر بحثا معلومات استخبارية تشير إلى صفقة تحصل بموجبها إيران على تكنولوجيا روسية نووية، وذلك وفقا لما قالته مصادر بريطانية، لم تذكر اسمها، لصحيفة التايمز، وهو ما يثير قلقا في الغرب خشية تطوير إيران قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

صواريخ إيرانية قصيرة المدى لروسيا

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قالت إن إيران زودت روسيا بصواريخ قصيرة المدى، وإن موسكو سوف تستخدمها خلال الأسابيع القادمة في حربها في أوكرانيا، وقررت فرض عقوبات على إيران لما وصفته “بالخطوة التصعيدية” من جانبها.

غير أن طهران نفت تزويد موسكو بصواريخ قصيرة المدى، ووصفت التقارير الغربية في هذا الشأن بأنها “خاطئة بالكامل وبلا أساس”.

ولم تنكر روسيا التقارير الغربية بشكل مباشر، ووصفت إيران بأنها “شريك مهم”، وأكدت أن التعاون بين البلدين يتسع.

“طريق ذو اتجاهين”

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله في مؤتمر صحفي، شارك فيه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن “روسيا تقدم لإيران تكنولوجيا تحتاجها، بما في ذلك المسائل النووية ومعلومات فضائية”، واصفا التعاون بين البلدين بأنه “يسير في طريق ذي اتجاهين”.

وقال بلينكن إن العشرات من العسكريين الروس تم تدريبهم في إيران على استخدام نظام الصواريخ الإيرانية الباليستية “فاتح-360″، والتي يبلغ مداها 75 كيلومترا، مشيرا إلى أن روسيا تلقت بالفعل شحنات من هذه الصواريخ.

يذكر أن إيران وقعت اتفاقا عام 2015 للتوقف عن تطوير برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة ودول أوربية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قام بإلغاء هذا الاتفاق عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح مستوى الخبرة النووية التي تحتاجها إيران للحصول على سلاح نووي، أو مدى السرعة التي تستطيع بها ذلك، لكن بلا شك فإن التعاون مع روسيا، التي لديها خبرة نووية كبيرة، سوف يدعم قدرات إيران في هذا المجال.