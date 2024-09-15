عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن سلطات الاحتلال أعادت فتح باب الأسباط في القدس المحتلة بعد إغلاقه عقب عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى، مساء اليوم الأحد، وأجبرت المحال التجارية في القدس القديمة على الإغلاق عقب إطلاق النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شرطيًا إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة في رأسه إثر عملية الطعن، فيما تم “تحييد” المهاجم قرب منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالًا عن استشهاد 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلًا، وجرح نحو 5 آلاف و 700، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.