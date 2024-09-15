مسؤول في جماعة الحوثي: لدينا المزيد من الخيارات والقادم أشد ألما (فيديو)

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) نصر الدين عامر، إن عملية اليوم تأتي ضمن مشاركة الجماعة في معركة طوفان الأقصى دعما للشعب الفلسطيني.

وصباح اليوم الأحد، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه تل أبيب، وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز “نفذت قواتنا الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة”.

وأضاف عامر في مقابلة مع الجزيرة مباشر “نمتلك تكنولوجيا حديثة تستطيع اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ونقول لنتنياهو: القادم أشد ألما وأقوى تأثيرا”.

“لدينا المزيد من الخيارات”

وتابع “نؤكد للمقاومة الفلسطينية أن لدينا المزيد من الخيارات القادمة إسنادا لهم، وإذا توقف العدوان على غزة فسنتوقف عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد عامر في معرض حديثه، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف يدفع ثمنا باهظا إذا أقدم على قصف اليمن مجددا. وكان الأخير قد علّق، على عملية اليوم قائلا “إننا نجني ثمنًا باهظًا من أعدائنا لمحاولة إلحاق الأذى بنا، ومن يهاجمنا لن يفلت من قبضتنا”.

وعادة لا تكشف إسرائيل عن الحجم الحقيقي لخسائرها جراء تبادل القصف بين المقاومة الفلسطينية في غزة ولبنان، وكذلك من العراق وسوريا واليمن، إذ اعترفت تل أبيب بحجم الخسائر البشرية جراء صواريخ أطلقت عليها من العراق بعد 30 عامًا من الواقعة.