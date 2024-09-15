مسعود أوزيل ينظف أحد مساجد إسطنبول (شاهد)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع “فيديو” لنجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل، أثناء قيامه بتنظيف أحد المساجد في مدينة إسطنبول التركية.

وأظهر المقطع أوزيل، وهو ينظف أحد المساجد في حي أوسكودار في الشطر الآسيوي من إسطنبول، فيما حظي “الفيديو” بانتشار واسع عبر المنصات التي أشادت بما فعله اللاعب التركي الأصل.

من جانبه حرص رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، على لقاء أوزيل وأشاد بما فعله قائلًا “التقيت بلاعب كرة القدم العالمي الشهير مسعود أوزيل في مسجد جيلهان بعد صلاة الجمعة”.

بعد عمله على تنظيف بعض المساجد.. رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش يشكر اللاعب المعتزل مسعود أوزيل#الجزيرة_مباشر | #تركيا pic.twitter.com/1SsJSne4uT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2024

وأضاف عبر حسابه في “إنستغرام”، “أود أن أشكر أخانا مسعود أوزيل، الذي كان قدوة عظيمة من خلال التطوع لتنظيف المسجد، على حساسيته وسلوكه المثالي”.

وبدأت مسيرة مسعود مع نادي شالكة الألماني، وانتقل منه إلى فيردر بريمن، وبعد تألقه مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2010، انتقل أوزيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وبعد قضائه 3 سنوات مميزة في مدريد، انتقل منه إلى نادي أرسنال الإنجليزي عام 2013، وهو النادي الذي قضى فيه أوزيل جزءًا كبيرًا من مسيرته، قبل أن ينتقل لفنربخشة التركي عام 2021، ليختتم مسيرته في النهاية بالانضمام لنادي باشاك شهير.