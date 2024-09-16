أنباء عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت تهز الأسواق المالية الإسرائيلية

قال متعاملون إن الحديث عن تفكير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت أدى إلى انخفاض الأسواق المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وتراجع الشيكل بـ0.8% إلى 3.74 مقابل الدولار، وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بنحو 1.5%.

وفي ظل خلافات بين نتنياهو وغالانت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، وهي مؤسسة رسمية، عن مسؤول بمكتب رئيس الوزراء، الاثنين، قوله إن نتنياهو يتأهب لإقالة غالانت وتعيين زعيم حزب “اليمين الوطني” جدعون ساعر محله.

لكن مكتب نتنياهو نفى صحة هذه الأنباء، مكتفيا بالقول في بيان إن “المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة”.

واعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الاثنين، أنه في حال تعيين ساعر وزيرا للدفاع فسيكون بمثابة “توقيع حكم بالإعدام على المختطفين” في قطاع غزة؛ لمعارضته الاتفاق المقترح لتبادل أسرى.

وأوضحت العائلات أنه “سبق أن عبر عضو الكنيست جدعون ساعر بشكل واضح وعلني عن موقفه المعارض لصفقة عودة المختطفين ووصفها بشروط الاستسلام”.

وإضافة إلى الخلاف بشأن غزة، يرغب نتنياهو في شن عملية عسكرية واسعة في لبنان لمواجهة “حزب الله”، بينما يريد غالانت التوصل أولا إلى اتفاق مع حماس.