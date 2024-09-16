“إسرائيل هيوم”: الجيش الإسرائيلي يبدأ حفر خندق على الحدود مع الأردن

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية أن جيش الاحتلال شرع في حفر خندق على الحدود مع الأردن، وذلك تحسبًا لتسلل مسلحين عبر الحدود الشرقية مع الأردن.

الصحيفة نشرت مساء الأحد على موقعها الإلكتروني صورًا تظهر آليات كبيرة تابعة للجيش تقوم بأعمال الحفر. وهذه الصور ليست حديثة بل تعود إلى الأول من أغسطس/آب، وهو ما يظهر أن القرار تم اتخاذه والعمل به في وقت سابق.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة طارئة لحفر خندق في مناطق شمال وجنوب وادي عربة، بهدف منع احتمال دخول مركبات من الأردن إلى إسرائيل، كما حدث في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة أن عمليات الحفر تجري في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيرًا على الأقدام.

ونظرًا إلى عدم تخصيص ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، قرر الجيش اتخاذ هذه الخطوة باستخدام الموارد المتاحة، رغم اعترافه بأنها ليست حلًّا نهائيًّا، لكنها ستؤخر بشكل كبير تسلل المسلحين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تفقد منطقة الحدود مع الأردن يوم الأربعاء، برفقة قادة الجيش، وأعلن عزمه على إقامة جدار على الحدود لمنع ما زعم أنه محاولات تهريب أسلحة ومقاتلين من الأردن إلى الضفة الغربية وإسرائيل، مذكرًا بمشروع قديم طرح قبل نحو 20 عامًا.

وفي اليوم التالي، أدان الأردن زيارة نتنياهو لمنطقة الأغوار الفلسطينية وندد بما وصفه بأنه “ادعاءات باطلة” تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.