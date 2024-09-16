احتجاج صامت في مدريد تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية (فيديو)

نظّم مئات الناشطين المؤيدين لفلسطين احتجاجًا صامتًا في العاصمة الإسبانية مدريد، تنديدًا بما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة.

وأظهرت اللقطات المصورة المتظاهرين وهم يتجمعون في ساحة بويرتا ديل سول، ممددين على الأرض وحاملين الأعلام الفلسطينية ومرتدين الأوشحة التقليدية (الكوفية)، تكريمًا لضحايا الحرب في غزة.

وقال موسى، وهو ناشط فلسطيني مشارك في المظاهرة “ما يؤلمني أكثر هو أن المرتزقة والإرهابيين والفاشيين من مختلف أنحاء العالم جاؤوا لاحتلال وطني”.

بينما أضاف باكو، وهو متظاهر آخر، قائلًا “هذا احتجاج ضد الجرائم التي تُرتكب ليس فقط في غزة، بل أيضًا في الضفة الغربية، فإسرائيل تريد أن تترك غزة وهي قطعة أرض ممزقة، لتصبح الأرض مؤهلة لإعادة بنائها بطريقتهم الخاصة”.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، شارك نحو 400 متظاهر في الاحتجاج الذي نظّمته مجموعات عدة، بما في ذلك “الشباب الفلسطيني” و”حركة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، BDS مدريد” و”شبكة التضامن ضد الاحتلال”.

ويأتي هذا الاحتجاج مع استمرار الحرب للشهر الثاني عشر على قطاع غزة، واستشهاد ما لا يقل عن 41182 شخصًا وإصابة أكثر من 95280.

وحذّر خبراء بالأمم المتحدة من أن “العقاب الجماعي” ضد سكان غزة قد يؤدي إلى “أزمة إنسانية”، مؤكدين أن الوضع في المنطقة يزداد سوءًا ويشبه “الجحيم”.