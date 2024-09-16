السنوار يبعث برسالة إلى الحوثي.. إليك ما جاء فيها

تلقى زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي رسالة خاصة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حسب ما نقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة اليمنية.

وأكد السنوار في رسالته التي نشر مفادها، الاثنين، أن معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وجهت ضربة قوية إلى “المشروع الصهيوني” في المنطقة، مشيدًا “بالعاطفة الصادقة والمشاعر الفياضة والإرادة الصلبة التي أبدتها جماعة أنصار الله في المعركة”.

وأشار السنوار إلى أن فلسطين استيقظت على خبر العملية التي نفذتها جماعة أنصار الله ضمن المرحلة الخامسة من معركة “طوفان الأقصى”، مضيفًا أن “صواريخ أنصار الله وصلت إلى عمق كيان العدو، متجاوزة كل منظومات الدفاع والاعتراض”.

الجزيرة تحصل على تفاصيل رسالة أرسلها رئيس حركة حـ.ـماس يحيى الســنوار لزعيم أنصـ.ـار الله عبد الملك الحــوثي اليوم الســنوار:

🔴 عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة

🔴 نشكر أنصار الله على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان pic.twitter.com/6gIJjhwrms — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2024

وأكد السنوار أن هذه العملية النوعية أرسلت “رسالة واضحة للعدو بفشل خطط الاحتواء والتحييد، وأن جبهات الإسناد تأخذ منحى أكثر فعالية وتأثيرًا”. كما “أبرق بالتحية للشعب اليمني الذي لم يتوقف عن نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وتطرّق السنوار إلى المعاناة التي يعيشها الشعب في قطاع غزة بين العدوان والحصار والمقاومة التي تقودها كتائب القسام، مشيرًا إلى “نجاح القسام في هجوم 7 أكتوبر، وتقديمها مقاومة دفاعية أرهقت العدو طوال العام الماضي”.

وختم السنوار رسالته بالطمأنينة على حال المقاومة، مؤكدًا أن “ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية، وأن المقاومة مستعدة لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية”.

وأكد السنوار “تضامن الجهود مع جماعة أنصار الله وإخوانهم في المقاومة في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق لتحقيق النصر على العدو”.

وكان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان قد أكد، أمس الأحد، أن رئيس المكتب السياسي للحركة مستعد للاستشهاد ألف مرة، مضيفًا أنه سيبعث قريبًا برسالة إلى الشعب الفلسطيني والعالم.

وأوضح حمدان أن السنوار لن يغادر فلسطين “لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين”.

والجمعة، كشف حزب الله اللبناني عن مضمون برقية أرسلها السنوار إلى الأمين العام للحزب حسن نصر الله.