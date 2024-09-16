بالخطأ.. إسرائيل تنشر بيان إدانة لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت قبل صدور قرار الجنائية الدولية

نشرت إسرائيل عن طريق الخطأ، أمس الأحد، بيانًا يدين إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في خبر مساء الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت بيان إدانة لقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، ثم حذفته.

وأوضحت كاتبة الخبر في هيئة البث يارا شابيرا، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الخارجية نشرت بيان الإدانة لفترة قصيرة على موقعها الإلكتروني.

משרד החוץ פרסם באתר האינטרנט שלו למשך זמן קצר הודעת גינוי להחלטת ה-ICC להוציא צווי מעצר לרה"מ ולגלנט, שמעולם לא התקבלה. מדובר באחד מנוסחי התגובה שבמשרד הכינו מראש למקרה של החלטה גרועה, ופורסם בטעות pic.twitter.com/BP8PWgW58h — יערה שפירא (@yaara_shapira) September 15, 2024

والسبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) قد تصدر مذكرتي الاعتقال الأسبوع الجاري.

وللمرة الثالثة منذ مايو الماضي، طلب خان من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في حركة “حماس”، التي تنفي ارتكابها أي جرائم.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي أسست عام 2002، وبعد 13 عامًا تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.

وتصر إسرائيل على مواصلة الحرب في تحدٍ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

كما تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.